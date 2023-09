Ludzas novadā motocikla avārijā gājis bojā cilvēks un vēl viens cietis

Piektdien ap plkst. 15 Ludzas novada Lauderos motocikls "Kawasaki" saskrējies ar traktoru. Negadījumā no gūtajām traumām gāja bojā viena persona, kura atradās uz motocikla, bet otrs uz motocikla braukušais guvis ievainojumus. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus.

Smaga avārija notikusi arī Augšdaugavas novada Tabores pagastā, kur ap plkst. 18.30 saskrējušās divas vieglās automašīnas. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji no vienas no automašīnām atbrīvoja cilvēku, kuru nodeva mediķu aprūpē. Vēl divi cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši pirms glābēju ierašanās.