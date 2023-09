"Rail Baltica" izmaksās četras reizes dārgāk. Naudas tam vēl nav

Neplānoto projektēšanas papildu izdevumu segšanai Satiksmes ministrija pavasarī lūgusi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 46 miljonus eiro. Tā vietā Finanšu ministrija aicināja par fondiem atbildīgo auditoru grupu pārbaudīt “Rail Baltica” projektēšanas procesu. Pārbaude šonedēļ pabeigta. “Tagad tas ir pabeigts tikai divas dienas, mēs ejam cauri šiem te ziņojumiem un tā aina nav iepriecinoša. Viens ir skaidrs, ka šobrīd tā pati projektēšana, gan visa infrastruktūra prasīs būtiski daudz lielākus līdzekļus, nekā tas ir līdz šim ziņots un skaidrība par to īsti nav. Tā kā mēs šobrīd gatavojam ziņojumu premjeram, ar lūgumu attiecīgi rīkoties. Es domāju, ka nekavējoties Satiksmes ministrijai un “Rail Baltica” vadības grupai ir jānāk [Ministru] kabinetā ar ziņojumu, kas tad ir patiesie finanšu apmēri, kas ir nepieciešami. Tad ir jautājums, kāds ir plāns - no kurienes to iegūt. Lieki piebilst, ka arī šī gada budžetā tie paši 46 miljoni jau nav pieteikti. Mums vispār nekas nav pieteikts budžetā. Tā kā nu ir jāsaprot kā šo situāciju vadīt un kā viņu patiesībā pozitīvi atrisināt,” saka finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV). Ministrs arī norāda uz to, ka šobrīd nav skaidru scenāriju, kā šo milzīgo projektu nofinansēt.