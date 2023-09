Ražīgākas mežaudzes peļņai un atmosfēras attīrīšanai

Šajā jomā ir spēcīga tradīciju pārmantošana no paaudzes paaudzē. Dzimtās, kuru īpašumā ir lielas meža platības, vai vecāku darbs saistīts ar meža zemes apsaimniekošanu, kāds no bērniem studē mežsaimniecību, lai kādu dienu pārņemtu saimniekošanu īpašumā, vai veidotu savu nākotni, ejot vecāku pēdās. Un studenti vairs nav tikai puiši. Aptuveni puse ir lauku puikas, un otra puse – lauku meitenes. Pragmatiski, praktiski cilvēki, kuri mežā saskata iespējas labi nopelnīt vai izveidot interesantu karjeru eksportējošā nozarē, kas rada lielu pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībā. Te var pat novērot tādu kā «klanu sistēmu» ar studentiem daudzās paaudzēs. Nejauši interesenti meža pētnieku vidū tikpat kā nenonāk, kam viens no iemesliem varētu būt meža nozares šodienas sliktais tēls, jo daudziem mežsaimniecība asociējas ar koku masveida izciršanu un lielajiem baļķu krāvumiem ceļmalās.