Divas dienas vilcienu pasažierus maršrutā Trepe-Līvāni pārvadās ar autobusiem

Izmaiņas ietekmēs vilciena Nr.808, kas no Rīgas uz Daugavpili izbrauc plkst.13.01, kā arī vilciena Nr.801, kas ierasti no Daugavpils uz Rīgu izbrauc plkst.13.06, bet šajās dienās izbrauks plkst.12.46, pasažierus.

Vilciena Nr.808, kas no Rīgas izbrauc uz Daugavpili plkst.13.01, pasažieri Trepes stacijā varēs pārsēsties autobusos, kas tos aizvedīs uz Līvānu staciju, lai no tās ar vilcienu varētu turpināt ceļu uz Daugavpili. Plānots, ka autobusi no dzelzceļa stacijas "Trepe" izbrauks plkst.15.22.