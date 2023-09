Bērnu slimnīcas apkārtnē sāks ieviest satiksmes organizācijas izmaiņas

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, "satiksmes mierināšanas nolūkos" Robežu, Olīvu un Indriķa ielā ieviesīs vienvirziena satiksmi. Turpmāk Robežu ielā satiksme tikai vienā virzienā būs atļauta no Vienības gatves līdz dzelzceļam, Indriķa ielā - posmā no Robežu ielas līdz Olīvu ielai, bet Olīvu ielā - posmā no dzelzceļa līdz Vienības gatvei.