Jaunie elektrovilcieni varētu sākt kursēt līdz gada beigām, cer "Pasažieru vilciens"

Tāpat Grigulis informēja, ka pēc katra vagona uzbūvēšanas "Pasažieru vilciens " pārskaita ražotājam avansu 40% apmērā no vilciena cenas.

Viņš arī pauda pārliecību, ka pat pie sliktākā scenārija, kad 23 jaunie vilcieni līdz gada beigām netiek piegādāti, vismaz avansa maksājumus šogad izdosies segt no Eiropas Savienības finansējuma.

Līgumā ir paredzēts līgumsods par nodošanas termiņa kavējumu, un līgums paredz līgumsodu 0,05% no vilciena cenas dienā par pirmajām 30 nokavētajām dienām. Ja kavējums ir ilgāks, tad līgumsods paredzēts 0,1% no vilciena cenas dienā. Līgumsods ir ierobežots apmērā - 10% no vilciena cenas jeb 737 800 eiro.