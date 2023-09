Meņģelsone neizpildīta solījuma dēļ pārdomā – nepievienosies "Jaunajai vienotībai"

Kopīgā preses pasākumā ar "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Edgaru Tavaru šodien Meņģelsone skaidroja, ka otrdien bija aizpildījusi anketu par pievienošanos "Vienotībai", jo bija saņēmusi solījumu par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu veselībai.

"JV konceptuāli apsprieda, vai viņas kandidatūra JV lokā būtu akceptējama, to mēs izdiskutējām valdē, un šādu akceptu no mums neguva, līdz ar to nekāds piedāvājums nebija," teica Siliņa.