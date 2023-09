Avots: Banki "Virtus" galvenā trenera amatā varētu aizstāt leģendāro Skariolo

Skariolo tika atlaists no galvenā trenera amata tikai piektdien. Kluba paziņojumā norādīts, ka viens no iemesliem bija trenera izteikumi pirmssezonas preses konferencē, kurā viņš kritizējis komandas sastāvu pirms gaidāmās sezonas. Tāpat no Boloņas kluba tika atlaists arī trenera asistents Andrea Diana.