"Swedbank" palielina likmes termiņdepozītiem un krājrīkam

Tostarp termiņdepozītiem gada likme palielināta no 3,75% līdz 4%, savukārt krājrīkam, no kura naudu klients var izņemt jebkurā brīdī bez pieteikšanas vai komisijas maksas, gada procentu likme palielināta no 2,2% līdz 2,5%.