Astoņi "jauniņie" starp veterāniem: kas ir jaunās valdības ministri?

Ašeradens 1986.gadā bijis galvenā redaktora vietnieks informācijas aģentūrā "Latinform", 1989.gadā - izdevniecības "Atmoda" direktors, bijis viens no AS "Diena" dibināšanas iniciatoriem un 1992.gadā kļuvis par "Dienas" prezidentu. 2009.gada jūlijā Ašeradens atbrīvots no "Dienas" valdes locekļa amata.