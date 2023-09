Lukašenko vēlas pievienoties Putina centieniem stiprināt saites ar Ziemeļkoreju

ASV un to sabiedrotie uzskata, ka Kims, visticamāk, Krievijai piegādās munīciju, ko tā varēs izmantot karā pret Ukrainu, savukārt Ziemeļkoreja no Krievijas apmaiņā saņems modernus ieročus un tehnoloģijas. Tiesa gan, ar to tiktu pārkāptas ANO sankcijas, ar ko aizliegta bruņojuma tirdzniecība ar Ziemeļkoreju.