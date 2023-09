Krievija pieļauj "ļoti dārgu" taktisku kļūdu, uzskata analītiķi

Lai gan Krievija ir izveidojusi sarežģītas, daudzslāņu aizsardzības sistēmas, kas sastāv no blīviem mīnu laukiem, tanku šķēršļiem un nocietinājumiem simtiem kilometru garumā, viņi tos neizmanto stratēģiski.

Aizsardzības analītiķis Maikls Kofmans laikrakstam "The Kyiv Independent" sacīja, ka Ukraina šobrīd strādā pie otrās līnijas pārraušanas.

Lai gan Krievija ir izveidojusi "padziļinātu aizsardzību", kas sastāv no vairākām pozīcijām, kas izvietotas visā teritorijā, tā lielāko daļu pretuzbrukuma ir pavadījusi, izmantojot savu karaspēka lielāko daļu, lai aizstāvētos ienaidnieka priekšā pirmajā rindā, laikrakstam sacīja analītiķi.

Krievi paļāvušies uz to, ka viņi varēs atkāpties, laikrakstam sacīja Viktors Kivļuks, atvaļināts ukraiņu pulkvedis no Aizsardzības stratēģijas centra. "Bet, ja vairs nav neviena, kam atkāpties no pirmās līnijas, kurš aizstāvēs otro?"