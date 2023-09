Parādījies jauns Covid-19 variants ar vairākām mutācijām. Kādi ir tā simptomi?

Nesen parādījies jauns Covid-19 variants "Pirola," kas izteikti atšķiras no priekštečiem, jo nav cēlies no kāda no iepriekšējiem variantiem. Medijs "USA Today" apkopoja informāciju par jaunajam vīrusam raksturīgajiem simptomiem un paņēmieniem, kā no tā pasargāties.