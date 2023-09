"airBaltic" nākamā gada vasarā piedāvās 13 jaunus galamērķus

Gaidāmajā 2024.gada vasaras sezonā lidsabiedrība "airBaltic" plāno sākt lidojumus trīspadsmit jaunos maršrutos, tostarp septiņos no Latvijas, trijos no Igaunijas, divos no Lietuvas un vienā no Tamperes, ziņo aviokompānijas pārstāvji.