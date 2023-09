"Sašūti gaužām dažādi deķīši." Politologs komentē balsojuma par Saeimas priekšsēdētāju izgāšanu

Rajevskis atgādina, ka koalīcija nesastāv no trijām, bet gan no piecām partijām, kur 50 balsis ir JV, ZZS un P, divas balsis ir "Latvijai un Venstpilij" un viena balss ir "Gods kalpot Rīgai" deputātam, turklāt visas balsis ir vērtīgas. Kompromisi ir lieli, bet balsu ir maz, jābūt dzelžainai disciplīnai, lai viss notiktu, akcentē politologs.

Gadījumā, ja situācija neatrisināsies, Rajevskis prognozē, ka politiķi atkal nonāks pie sarunām par koalīcijas paplašināšanu un stiprināšanu ar jaunām balsīm. Politologs skaidro, ka vēl ir divas iespējas, proti, atgriezties pie vecās koalīcijas vai arī veidot koalīciju, kurā ir JV, ZZS, Nacionālās apvienības (NA) un "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti. Viņš uzskata, ka šāda koalīcija būtu bijusi iespējama, ja vien JV to nebūtu noraidījusi. "Manuprāt, pēc visām šīm sarunām NA un AS deputāti uz to būtu gatavi, atstājot "Progresīvos" opozīcijā," skaidroja Rajevskis. Vēl vismaz divu alternatīvu esamība, viņaprāt, padara koalīciju stipri nestabilu.