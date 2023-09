FOTO ⟩ "X Faktors" ir klāt! Pirmajā raidījumā televīzijas atlases spilgtie dalībnieki

Uz skatuves kāps gan jau aizvadītajās sezonās iepazīti dalībnieki, gan arī jauni un koši dalībnieki, kas dziedās dziesmas no pašmāju mākslinieku repertuāra, pasaules slavu iemantojušus hitus un arī savas oriģināldziesmas.

Dalībnieku vidū redzēsim Masaki Nakagavu, mūziķi no Japānas, kurš pirms astoņiem gadiem iemīlējās Latvijā un kopš tā laika apgūst latviešu valodu, dziedot latviešu dziesmas. Mentorus ar savu priekšnesumu mēģinās pārsteigt arī grupa un dueti – interesanti, ka viens no duetiem sastāvēs no dalībniekiem, kuri iepazinās šova pirmajā sezonā un kopš tā laika jau izveidojuši ģimeni un šobrīd koncertē kopā.