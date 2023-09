Māra Upmane-Holšteine par lielo notikumu - "Astro'n'out" koncertu arēnā

"Mums bija kolosāls koncerts Mežaparka Zaļajā teātrī, sāksim ar to. Tas iedeva sajūtu, ka mēs varam vairāk un lielāk, un bija jāsaņemas atvēzēties uz to, starp citu," raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei atklāj Upmane-Holšteine. "Tad tādā dabīgā trepē nāca pāris secīgi grūdieni." Kā vienu no grūdieniem, mūziķe atminas kulta grupas "Coldplay" koncertu Glāzgovā, kuru apmeklējusi.