Zvaigžņu vēstījums visām Zodiaka zīmēm no 25. septembra līdz 1. oktobrim

“Darbs dara darītāju,” tā mēdz teikt un šonedēļ tu varēsi to pārbaudīt dzīvē. Pienākumu būs daudz un daži no tiem tev vēl nezināmi. Nāksies apgūt kaut ko jaunu, bet tu ar to sekmīgi tiksi galā. Un ne tikai tiksi galā, bet visai drīz jau varēsi pamācīt arī kolēģus. Daudz jaunu ideju un garīgais pacēlums. Savs labums arī finanšu jomā – iespējas nopelnīt vairāk nekā līdz šim. Tikai esi uzmanīgs, ja darbs vai kāds projekts saistās ar ārzemju tēmu. Tad jāpievērš uzmanība juridiskām niansēm un materiālajam aspektam. Brīvdienās jautri brīži draugu lokā. Būsi kompānijas dvēsele.