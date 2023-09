"Man būtu kauns..." Krievu hokeja zvaigzne Zadorovs atklāti par savu pozīciju pret Krievijas noziedzīgo režīmu

"Ticu, ka ir puiši, kuri spēlē Maskavas CSKA, bet neatbalsta karu. Viņi to nekad neteiks skaļi... Diemžēl cilvēkiem ir jāatsakās no savām morālēm, lai pabarotu ģimeni. Dzirdēju, ka viņam [Fedotovam] CSKA piedāvāja līgumu. Viņš no tā atteicās. CSKA teica, ka nelaidīs viņu uz NHL. Viņš atbildēja, ka brauks tāpat. Un kāds viņu aizsūtīja uz armiju..."