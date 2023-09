VIDEO ⟩ Vai atpazīsti? Kā pēc dažiem gadiem izskatīsies lidosta "Rīga"

Lidostas būvniecības sestajā kārtā paredzēts paplašināt un modernizēt termināļa ēku, kurā ierodas pasažieri. Odiņa atgādināja, ka šai termināļa ēkai nākamgad tiks svinēti 50 gadi un diemžēl šajā publiskajā daļā pa šiem 50 gadiem daudz kas tā arī nav mainījies. Līdz ar to lidostas kapacitāte ir nepietiekama.

"2019.gadā to varēja redzēt gan pie reģistrācijas un bagāžas nodošanas, gan pie drošības pārbaudēm. Arī tagad mēs to redzam, it īpaši agrās rīta stundās, kad ir vairāk lidmašīnu reisu - cilvēku ir ļoti daudz, vietas ir maz. Tam ir jāmainās. Tāpat ienāk jaunās tehnoloģijas, tādēļ mēs termināļa publiskajā zonā gribam citādāku izkārtojumu," stāstīja Odiņa.