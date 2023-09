Karjeras nedēļā aicinās jauniešus iepazīt un pilnveidot dažādas prasmes

"IT prasmju dienā" norisināsies Latvijā pirmais IT eksāmens skolām, kurā varēs piedalīties skolēni vairākās vecuma grupās, sākot no 5.klases. Jauniešiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kas palīdzēs arī turpmāk pārliecinoši strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un rīkiem. Pēc eksāmena skolām būs iespēja saņemt šī eksāmena rezultātus, kas palīdzēs novērtēt vispārējo skolēnu zināšanu līmeni IT jomā. Eksāmenu varēs pildīt arī individuāli, un ikviens interesents zināšanas varēs pārbaudīt arī ceturtdien, 19.oktobrī, un piektdien, 20.oktobrī. Labāko rezultātu ieguvēji saņems balvas no Latvijas IT uzņēmumiem.