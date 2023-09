Sieviete lidmašīnā nomirst. Pasažieri nodomājuši, ka viņa ir aizmigusi

Pensionāre devās lidojumā no Londonas uz Nicu. Viņa aizgājusi viņsaulē brīdī, kad lidmašīna vēl bija gaisā, taču neviens to nepamanīja, jo pasažieri nosprieda, ka viņa ir aizmigusi. Aizdomas parādījās tikai pēc lidmašīnas nosēšanās, kad sirmgalve nepiecēlās no krēsla.