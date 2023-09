FOTO ⟩ Elīna Pakalne nāk klajā ar savu versiju pēc apsūdzībām no īrētās mājas saimnieces

Noslēdzot nomas līgumu, iemaksājām drošības naudu 1097 eiro apmērā, no kuras tad arī piedāvāju segt šos komunālos maksājumus saskaņā ar līguma nosacījumiem."

Elīna teic, ka saimniece neesot vēlējusies pildīt nomas līguma nosacījumus, atteikusies segt komunālos pakalpojumus no drošības naudas, kā to it kā paredz nomas līgums, un pieprasījusi samaksāt vēl papildus summu bez jebkāda pamata, piedraudot vērsties pie paziņas medijā, ja netiks izpildīti saimnieces nosacījumi. "Lai samaksājot par komunālajiem pakalpojumiem, tad viņa domāšot, vai atgriezt drošības naudu. Vēršu uzmanību, ka saskaņā ar līguma nosacījumiem drošības nauda bija paredzēta tikai nesamaksāto rēķinu samaksai," pauž Elīna.