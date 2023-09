Zodiaka zīmes, kas ir tik pašpietiekamas, ka var iztikt bez attiecībām

Jaunavas ir neatlaidīgi un pašpietiekami cilvēki. Jau no mazotnes viņi pierod paļauties tikai uz sevi un netic pašaizliedzīgai palīdzībai no ārpuses, nemaz nerunājot par lielo mīlestību, kas viņus izglābs. Viņiem ir grūti sadraudzēties, jo viņi nelaiž nevienu pārāk tuvu un nevienam neuzticas. Un, ja viņu dzīvē tomēr ienāk otrā pusīte, tad partneris būs stingrā kontrolē. Jaunavas zīmē dzimušie vēlēsies būt pārliecināti, ka viņu partneris ēd, ģērbjas un mīlējas tieši tā, kā viņi to vēlas. Jaunavas arī nav dzimuši romantiķi, bet jāatceras, ka iespējams atkausēt jebkura sirdi.