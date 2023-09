Kimas Kardašjanas un Kanjes Vesta skandalozās šķiršanās aizkulises

2012. gadā viņa sāka tikties ar tobrīd pasaulē populārāko reperi Kanji Vestu – abus saistīja ilggadēja draudzība, viņi pārdzīvojuši vecāku zaudējumu (Kardašjanas tēvs, advokārts Roberts Kardašjans nomira no vēža, kad viņa bija tikai pusaudze, bet Vesta mamma nomira no plastiskās operācijas izraisītām komplikācijām 2007. gadā), un jau drīz vien viņi kļuva ne vien par ģimeni, bet arī apvienoja abu talantus un stiprās puses, kļūstot par "brendu".

Tomēr kādā brīdī šī brīvā izpausme kļuva par kontroli, kas ilgi tika slēpta no sabiedrības acīm.

Kardašjana, kuras dzīve tiek atspoguļota realitātes šovā, reiz intervijā izteikusies, ka ir lietas, ko viņa vēlas paturēt tikai sev, ar to domājot privātās attiecības. Un kā vēlāk atklājās, viņa daudz ko slēpa no plašākas sabiedrības, piemēram, to, kā sadzīvo ar vīra kontrolējošo uzvedību.