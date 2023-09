Briselē cels trauksmi par dzīves dārdzības pieaugumu Eiropā

Savukārt organizācijas, kas sniedz atbalstu un nodrošina pārtiku trūcīgajiem, nesen brīdinājušas, ka tās vairs nespēj tikt galā ar inflāciju, un tām nākas samazināt to cilvēku skaitu, kuriem tās var palīdzēt.

Spēja atļauties reizi divās dienās ieturēt pilnvērtīgu maltīti ar gaļu, vistu, zivīm vai veģetāru ekvivalentu ir viens no kritērijiem, ko izmanto, lai aprēķinātu mājsaimniecību smagas materiālās un sociālās nenodrošinātības līmeni, un tas ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatrādītājiem. Iespēja atļauties pienācīgi paēst ir arī daļa no ilgtspējīgas attīstības mērķiem.