VIDEO ⟩ Raidījums šķetina, kas zināms par Saeimas spīkeri Mieriņu

Viens no pārmetumiem Mieriņai saistīts ar Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parku. Bijušā padomju militārajā pilsētiņā investēti septiņi miljoni komunikāciju un infrastruktūras izbūvei, no kuriem trīs miljoni piesaistīti no Eiropas Savienības. Saistību neizpildes gadījumā, tos nāksies atmaksāt. Termiņš ir šī gada 31.decembris. Tagad projekta finanšu saistības pārņēmusi Ādažu dome. Domē neesot informācijas par iespējamu nesaimniecisku rīcību.