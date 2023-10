VIDEO ⟩ Rīdziniece brīdina par cilvēku grupu, kas pie "Origo" apzog garāmgājējus

"Uzdarbojas sieviešu grupa, kurā ir pieķertas trīs līdz četras dalībnieces. Sievietes ieraugot potenciālo upuri uzsāk kustību no aizmugures. Viena pienāk no kreisās puses , otra no labās, lai novērstu uzmanību. Galvenā izpildītāja no aizmugures, kad potenciālais upuris kāpj pa trepēm augšā, no aizmugures attaisa rāvējslēdzēju. Mēs viņus aizturam, pēc 180. panta "zādzība nelielā apmērā" var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai sodu. Pēc tam viņas paliek uz brīvām kājām un kādu laiku ir mierīgas, bet pēc tam atkal viņas uzsāk savas darbības," raidījumam skaidro Valsts policijā.