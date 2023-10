Zādzībās no īpašumiem arvien biežāk izmanto dronus

"Cilvēki dažkārt pārlieku lielās ar to, kas viņiem ir. Dažkārt cilvēki pat rāda vairāk, nekā viņiem ir īstenībā. Tad ir gadījumi, kad notiek ielaušanās, visa māja ir izvandīta, kaut kas ir meklēts, lai gan patiesībā mājā nekā īpaša nemaz nav bijis. Tā visa ir risku neapzināšanās un neizvērtēšana," atzina apsardzes uzņēmuma vadītājs.

Tāpat viņš norādīja, ka nozare ļoti izteikti virzās uz attālinātiem kontroles risinājumiem. Piemēram, videokameras dod signālu operatoram, ja to redzeslokā notiek kādas definētas darbības, piemēram, uzņēmuma teritorijā nakts laikā parādās kāds cilvēks. Līdz ar to šī sistēma atšķirībā no signalizācijas dod signālu nevis tikai tad, kad tiek uzlauztas durvis, bet jau tad, kad kāds parādās teritorijā. Tāpat uzņēmumos, kuros ir maiņu darbs, sistēma var saprast, vai konkrētais darbinieks ir ieradies viņam paredzētajā laikā un vai viņš ir jāielaiž.