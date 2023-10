"Neprofesionāli un nesaprotami." Apsver domu sūdzēt tiesā Jaunpils pils apdrošinātāju

No lietus izraisītas applūšanas sākot ciest jau arī viesnīcas spārns, istabiņas esot salijušas. "Summa, ko viņi piedāvā segt, mūs galīgi neapmierina. Esam tā kā ķīlnieki – nezinām, kāds būs gala lēmums no apdrošinātāja, līdz ar to mēs nezinām, kādu palīdzību lūgt no valsts, no ministrijas," skaidro Jaunpils pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Rasa.