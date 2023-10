"Man vienā brīdī pazuda identitāte." TV personība Kristīne Stakena atklāti par gaidību laiku

Runājot par to, kas grūtniecības periodā viņu pārsteidza visvairāk, Kristīne stāsta: "Ir liela neticība un bailes. No tā brīža, kad uzzini, ka esi stāvoklī, visus mēnešus esmu dzīvojusi ar bailēm kaut kur fonā, kādas nekad neesmu piedzīvojusi. Bailes, vai sirsniņa izdzīvos pirmos trīs mēnešus, sonogrāfijas, visas tās analīzes un NIPT testi (ģenētiskie DNS testi – red.), tev par to vēl jāsamaksā. Visa tā industrija krāmē tev virsū. Ja nebūsi tajos kursos, nemācēsi elpot, ja nebūsi tajos, nemācēsi vēl kaut ko darīt." Tās ir ārēji uzspiestas bailes, kas izvelk iekšējās bailes, jo tu jau nezini, no kā baidīties, kamēr nepasaka, no kā jābaidās."