"Tā bija apzināta izvēle." Galkins ļoti atklāti un izvērsti par to, kāpēc dzīvo Izraēlā

Tāpat kā mēs vienmēr jutāmies Krievijā. Pa mātes līniju esmu ebrejs. Tā ir daļa no manis, tāpēc mēs izvēlējāmies Izraēlu. Un nevienu mirkli neesam to nožēlojuši. Šodien, šajā Izraēlai grūtajā brīdī, mēs esam šeit un pat neizskatījām iespēju kaut kur doties prom, lai gan tāda iespēja ir. (..) Daudzas aviokompānijas joprojām lido. (..) Aizlidot var. Bet mēs nekur nelidojam. Mēs ar Allu un mūsu bērni, mēs vēlamies atbalstīt Izraēlas tautu šajā patiesi grūtajā brīdī. Tās ir lielas sēras. Protams, mēs lepojamies, ka mēs pašlaik esam saistīti ar tik saliedētu nāciju. Ar valsti, kur patriotisms nav mākslīga vērtība, tas nav uzspiests no augšas. Tas nāk no miljonu izraēliešu sirds dzīlēm.