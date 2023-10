VDD sācis kriminālprocesu pret Riekstu saistībā ar izteikumiem pret ukraiņiem

2021.gada 28.aprīļa rītā vienā no hosteļa istabiņām izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā no dažādām ar ugunsgrēku tieši saistītām traumām - ķermeņa un elpceļu termiskiem apdegumiem, saindēšanos ar tvana gāzi un degšanas produktiem - iestājās astoņu cilvēku nāve un vēl viena persona no gūtajiem miesas bojājumiem mira medicīnas iestādē.