Sešas šķirtas laulības un 11 bērni no dažādām attiecībām. Ineses un Matīsa stāsts

Tas ir mūsu stāsts! Mēs satikāmies pavisam nejauši un vienlaikus ļoti jauši, jo nejaušību dzīvē nav. Iepazīstoties mums uzreiz bija skaidrs, ka mūs vieno kaut kāda dziļāka saikne, jo noietais dzīves ceļš šķita tik ļoti līdzīgs Inesei kā sievietei un man kā vīrietim. Mēs abi divi esam "vienmīļi", neskatoties uz to, ka mums ir šīs šķirto attiecību pieredzes, vienmēr mēs gājām uz šīm attiecībām un laulībām ar domu, ka tas būs uz mūžu," atklāja Matīss.

"Tas mans stāsts ir par to, ka es izvēlējos sevi, es izvēlējos iet tālāk. Kaut arī es katrās attiecībās visu izmēģināju 1500 reizes, caur to manī ir milzīga izaugsme, jo caur to es izpētīju dzimtu, dzimtas programmas, cilvēku disfunkcijas, kompleksus. Man bija jautājums - kāpēc ar mani tā notiek?" norādīja Inese.