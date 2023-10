Agrita Bindre atklāj, kādas šobrīd ir viņas attiecības ar bijušo vīru

Jāatsauc atmiņā, ka 2021. gada oktobrī Agritu ar bērniem pameta vīrs Jānis. Pēc vairāk nekā gada klusēšanas no Jāņa puses viņš iesniedza šķiršanās pieprasījumu, bet tikai šī gada sākumā laulība tika oficiāli šķirta.

Pēc vīra aiziešanas Agrita nekrita izmisumā, bet pievērsās sev, atbrīvojoties no liekajiem kilogramiem, tiekot pie jauna smaida, un atplauka jaunai dzīvei.

Labu laiku attiecības bija sarežģītas, bet nu Agrita neslēpj, ka saule iespīdējusi arī viņas attiecībās ar šķirto vīru. "Esmu pateicīga savu jaunāko bērnu tēvam par to, ka brīdī, kad vajadzīga palīdzība, viņš to neatsaka. Biju nesen Parīzē, un bērni tika uzaicināti uz ballīti. Palūdzu Jānim, lai bērnus turp nogādā, un viņš neatteica. Priecājos, ka beidzot veidojas normāla komunikācija. No manas bijušās draudzenes viņš jau ir izšķīries, tagad ir kopā ar jaunu sirdsdāmu, ar kuru esmu iepazinusies," tā Agrita.