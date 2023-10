KAIFA CENA ⟩ "Negribējās būt par narkomānu visu atlikušo dzīvi." Vjačeslava stāsts

Labāk izdomāt kaut kādu teoriju priekš sevis: jā, es to daru tāpēc un tāpēc, tāpēc, ka valdība slikta, ka pagalmā puikas slikti. Tas ir veids, kā izbēgt no sevis.

Cilvēks aiziet narkotikās nevis tāpēc, ka viņš ir slikts. Tas ir viņa adaptācijas modelis, pielāgojoties pasaulei. Jūs, teiksim, dzerat kafiju. Ja es jums teiktu: atsakieties no kafijas! Kas ar jums sāktu notikt? Tāpat ir ar cilvēku, kurš lieto narkotikas. Tas ir viņa veids, kā adaptēties šajā pasaulē. Un jūs viņam sakāt: atsakies no tā! Tad, kad jūs pats atsakāties no kafijas, jūs sākat saprast, cik tas ir grūti: atteikties no paraduma, ko esat izstrādājis vairāku gadu garumā. Jūs taču vairs nevarat iedomāties dzīvi, kurā no rīta nepadzerat kafiju. Tāpat jūtas cilvēks, kurš lieto narkotikas – kā bez tām dzīvot? Lai pierunātu viņu atteikties, jādara kaut ka dziļāks – nevis tikai jāliek plusiņi vai mīnusiņi.