Sievietes - labās raganas. Zodiaka zīmju sievietes, kurām piemīt īpašas spējas

Sievietēm Ūdensvīriem ir tik maģisks spēks, ka viņas spēj izvilkt cilvēkus no depresijas, glābt no nepatikšanām un pat pasargāt no likteņa un citu cilvēku sitieniem. Ūdensvīra sievietēm ir spēcīga intuīcija.