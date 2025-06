Izpētes centrs "Pew Research Center" no februāra beigām līdz aprīļa sākumam aptaujāja iedzīvotājus 24 pasaules valstīs, kuru starpā bija arī 10 Eiropas valstis. Aptaujas dati atklāja, ka, salīdzinot ar pagājušā gada pavasari, lielākajā daļā no tām ir samazinājies to respondentu īpatsvars, kuri ASV vērtē labvēlīgi.