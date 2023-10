Māris Šveiduks: Es esmu tipisks vecis! Vīram ir jānes mājās gaļa, bet sievai jārūpējas par bērniem

“Gan no manas, gan no sievas puses nāk diezgan stipras ģimenes, un mēs esam nocentrējušies, ka ģimene pārtop par klanu ar dziļām un platām saknēm un tas ir jātur kopā. Ja kaut kur kāds zars ir vaļīgāks vai pendelējas, tad pārējam kokam tas ir jāsavāc. Man prieks par to, ka mani bērni ir ļoti ģimeniski un draudzīgi. Tas nozīmē, ka tradīcija virzās uz priekšu," teic kultūrists.