"Lūdzu, palīdziet!" Kā izraēliešu kopienas "WhatsApp" grupā tika dokumentēts "Hamas" slaktiņš

Taču pulksten 6:30 no rīta viņa pamodās no raķešu svilpieniem. Viņa bija pieradusi pie raķešu skaņām, jo Beri komūna atrodas netālu no Gazas joslas. Taču šī reize bija citādāka, jo neskanēja ierastā uzbrukuma sirēna un blīkšķi bija daudz skaļāki.