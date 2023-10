Divi šova "Saimnieks meklē sievu" saimnieki izvēlējušies savas potenciālās līgavas

Pēc randiņa Sandim bija jāizvēlas, kuru no abām līgaviņām atstāt saimniecībā, un viņš lēma, ka vēlas turpināt iepazīt tuvāk Elīnu.

Nākamajā dienā Jānis uz romantisku pikniku aicināja Selīnu. Randiņa laikā viņi sprieda par to, kā būtu svinēt kāzas Vānes estrādē, cik kupla ģimene no katras puses ierastos uz kāzām, kā arī ļāvās lēnai dejai lietū. Dienas izskaņā Jānis lēma, ka vēlas tuvāk iepazīt Selīnu, par ko Ramona it nemaz nebēdājās, jo nevēlējās, lai Jānis viņu izvēlas.