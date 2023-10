"Tas bija negaidīti." Komēdijseriāla "Soli pa solim" zvaigznes Sūzenas Somersas pārstāvis par aktrises nāvi

"Ir daudz ziņu un baumu par to, ka viņa atradās hospisa aprūpē, bet tā ir pilnīga nepatiesība," atklāj viņas publicists. "Sūzena bija gaidījusi, ka savā dzimšanas dienā varēs apēst lielu daudzumu kūkas."

Sūzena Samersa ir viena no ASV iemīļotākajām personībām. Sūzena ir vairāk nekā divdesmit grāmatu, tostarp vairāku New York Times bestselleru autore. Aktrises populārākās lomas ir situāciju komēdijā "Three’s Company" un "Step by Step".