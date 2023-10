Sakoptāko mežu īpašnieku stāsti ⟩ Evita Čakše, Valērijs Drozdovs, Juris Plivda

Meža kopšanu savā īpašumā veic Juris pats. Viņš uzskata, ka vismaz reizi gadā īpašums jāapseko, taču vēlams būtu biežāk. Tuvākos meža īpašumus īpašnieks apseko vairākas reizes gadā, dažādos gadalaikos, lai redzētu, kā koki pārziemojuši, vai nav bijušas snieglieces, dzīvnieku bojājumi utt. Atjaunojot mežus, stāda dažādas koku sugas, taču mīļākais koks Jurim ir bērzs, jo tas ir ātraudzīgs un tam maz dabisko ienaidnieku. Jurim ir plaša un atvērta sirds, kas deg par mežiem un dabu: “Man dzīvē ir bijis gadījums, kad vienā īpašumā, kur atrodas gan jaunaudze, gan tam piegulošs vecais mežs, vasarā, retinot jaunaudzi, dzirdu, ka sāk skaļi klaigāt, manuprāt, mazais ērglis. Strādājot biju pietuvojies viņa ligzdai. Tagad, ja kaut ko daru ligzdošanas vietas tuvumā, tad tikai vēlu rudenī vai ziemā. Ap ligzdu nocērtu mazos kociņus, lai putnam nākamajā gadā būtu ērti, jo lieliem vajag plašumu starp kokiem, lai var nolaisties un atkal pacelties spārnos. Un vēl šovasar netālu no mājām, pastaigājoties gar mežmalu, redzēju, ka ārā no zāles izlīda divi mazi stirnēni. Atrodoties tikai pāris metrus no manis, beidzot abi saprata, ka es neesmu viņu mamma, un aizskrēja projām.