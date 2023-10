"Dāvis paliek Dāvis." "Thunder" treneris slavē Bertānu

Dāvis Bertāns "Thunder" vienībai pievienojās šajā vasarā pirms NBA drafta ceremonijas. "Thunder" šobrīd ir aizvadījusi četras spēles šajā pirmssezonā un Bertāns laukumā ir devies trijās no tām.

"Lai cik vienkārši tas skanētu, viņš [Bertāns] laukumā ļoti labi kustas. Ar Lindiju [Votersu] un Aizeiju [Džo] ir līdzīgi. Viņi prot atrast laukuma brīvās vietas un mērķtiecīgi uz tām dodas. Tas tikai samulsina pretinieku aizsardzību. Tāpat viņi mums palīdz uzbrukumos, kuros ir nosegti, jo viņi uz sevi ir paņēmuši sedzēju. Ja viņi to turpinās darīt, ar savu neatlaidību kādā brīdī viņi tiks pie metieniem.

Un tieši to visu dara Bertāns. Viņš ir čalis, kurš līgā ir iemantojis reputāciju ar to, ko viņš dara. Līdz ar to viņam savā metienā ir liela pārliecība," sacīja treneris.