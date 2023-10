"Uzvilka vesti un devās ārā.""airBaltic" pilots palīdz pasažierei un aizkustina apkārtējos

19. oktobrī viņa kopā ar savu pūdeli Rūdolfu lidoja no Tamperes uz Malagu, izmantojot "airBaltic" lidmašīnu. Viņa Somijas medijam "Fuengirola.fi" uzsvērusi, ka suņuks ir pieredzējis ceļot lidmašīnā, jo saimniece bieži ņem līdzi ceļojumos.

Kā norāda suņuka saimniece, pūdelim bija nepieciešams nokārtoties, līdz ar to bija nepieciešams iziet ārā. "To es saucu par servisu! Dažas stundas gaidījām lidmašīnā. Es jautāju stjuartei, vai es varētu ar suni izkāpt no lidmašīnas, jo esmu pārliecināta, ka viņš apčurāsies.