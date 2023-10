"Nu, nav tam naudas." Kultūras ministrijas plānā daudzas ieceres, kam finanšu ministrs naudu nesola

Proti, kādu labumu sabiedrībai konkrēti gūst no tā un tieši sabiedrība. Nevis, kādu labumu gūstam mēs, mākslas radītāji, mākslas procesu virzītāji. Bet kāds labums sabiedrībai no tā, ja mēs to visu laiku mērītu un visu laiku signalizētu par to un stāstītu.