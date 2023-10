"Re:Check": Raimondam Paulam piedēvē safabricētu citātu par attiecībām ar Krieviju

Re:Check lūdza lapas autoriem informācijas avotu, bet atbildi nesaņēma. Viltus ziņa no lapas uzreiz pēc tam pazuda. Kopumā Latvijā Facebook ar to dalījās vairāki simti cilvēku. Facebook it kā Paula citātu publicēja arī vokālais pedagogs Edgars Kramiņš, kurš Saeimas vēlēšanās kandidēja no sīkpartijas Tautas kalpi Latvijai. Pirms Saeimas vēlēšanām viņš bija viens no tiem, kas musināja sabiedrību, aicinot neticēt vēlēšanu rezulātiem. Tāpat melus palīdzēja pavairot arī Daugavpils aktīvists Aleksandrs Iļjins. Viņš iepriekš izplatījis baumas par Ukrainas bēgļu it kā slikto uzvedību Latvijā un savā TikTok kanālā regulāri zākājas par Latviju.