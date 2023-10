Meklējam šoferi

Kad Aleksandrs* iebrauca mežā, jau krēsloja. Viņš izslēdza dzeltenā kravas mikroautobusa gaismas un gaidīja. Oktobra vakars Ungārijas pierobežā netālu no Austrijas bija vēss. Vidusskolēns Aleksandrs no Latvijas gan to nejuta. Viņam bija piekodināts no mašīnas neizkāpt.