Ņem vērā! ⟩ Braukšanas apstākļi apgrūtināti uz vairākiem Latvijas autoceļiem

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jēkabpils līdz Daugavpilij un Daugavpils šosejas (A6) posmā no Daugavpils līdz Izvaldai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špogiem līdz Lietuvas robežai pie Medumiem.

LVC atgādina, ka autoceļu ziemas uzturēšanas sezona valsts ceļu tīklā ir no 16.oktobra un ilgst līdz 15.aprīlim. Minētajā laikā autoceļu dienesti īpaši uzmanīgi seko laika apstākļu ietekmei uz autoceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu to attīrīšanu no sniega un veiktu pretapledojuma apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti.