Jūrkalnes suiti iebilst pret atkrastes vēja parka būvniecību

Šajā situācijā atkrastes vēja parkam izvēlēties vienu no Latvijas ainavu dārgumiem un Kurzemes pieprasītākajiem tūrisma galamērķiem ir absolūti muļķīgi, uzskata suitu sievas. Viņas aicina neaiztikt to, kas strādā, bet labot to, kas nestrādā.